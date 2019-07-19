В Сети рассказывают, что Президент во время официального мероприятия толкнул Полторака – в Минобороны опровергают

В пятницу, 19 июля, осматривая модули для размещения военнослужащих в полевых условиях, президент Владимир Зеленский якобы оттолкнул во время разговора министра обороны Степана Полторака.

Видео разместил в Facebook пользователь с никнеймом Жека Шмалько.

Позже пресс-секретарь Министра обороны Виктория Кушнир в комментарии InfoResist заявила, что Зеленский не толкал Министра обороны Степана Полторака, как это могло показаться из видео.

- Информация не соответствует действительности. Он и Хомчак сделали шаг назад, чтобы Президент пообщался с заместителем Главы офиса Президента, — сказала она, добавив, что данное видео пример манипуляции журналистов.

Кушнир добавила, что президент жестикулировал.

- Диалог был конструктивным в течение всей встречи.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель пока никак не прокомментировала данный инцидент.

По словам главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, который пообщался с Полтораком, никакого инцидента не произошло.

«С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Р. Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Р. Рябошапке и К. Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал «Секундочку!» Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча пошла по плану», – написал журналист в соцсети.

Напомним, Зеленский ответил главе Николаевского облсовета Москаленко на то, что она называла его «малороссом».