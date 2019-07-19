Президент уволил посла Украины в США и еще десять дипломатов

Президент Владимир Зеленский уволил ряд послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.

Соответствующие указы от 19 июля обнародованы на сайте главы государства.

«Освободить Чалого Валерия Алексеевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству», - говорится в одном из документов.