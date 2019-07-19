«Вы только вчера узнали о проблеме?» - Тимошин обвинил Козыря в «договорняке» из-за проблемы с транспортом в Коренихе

фото: архив Николаевский юрист, член исполкома Николаевского городского совета и кандидат в народные депутаты Владимир Тимошин уличил народного депутата Бориса Козыря в договоренностях с мэром Александром Сенкевичем и депутатами горсовета для проведения внеочередного заседания исполкома.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Ранее нардеп Козырь заявил, что обратился к мэру города, чтобы решить многолетнюю проблему с транспортом в Большой и Малой Коренихе, находящимся в его избирательном округе.

«Официально обратился к городскому голове Александру Сенкевичу и исполнительному комитету решить многолетнюю проблему жителей Большой и Малой Коренихи – обеспечить жителей качественным пассажирским транспортом!» – написал Козырь.

По его словам, в пятницу, 19 июля, прошло заседание исполкома, на котором его обращение рассмотрели.

Однако Владимир Тимошин заявил, что никто из членов исполкома не знали о проведении заседания.

«Типа: «С заботой о людях». Чего только не придумаешь перед выборами. Хочу напомнить Депутату ВР и кандидату в депутаты в ВР Борису Козырю, что существует регламент Исполкома (хороший он или плохой, но это регламент). «Закон суров, но он закон». Вы только вчера узнали о проблеме? Поверьте, все члены Исполкома за то, чтобы транспорт ходил регулярно, в том числе и в Корениху. Но существует порядок. Это Вы и Ваши коллеги по ВР привыкли нарушать регламент ВР, голосуя по 17 раз за принятие закона карточками своих коллег. Да и самое главное: Никто из членов исполкома не знает о внеочередном заседании!» – написал Владимир Тимошин.

По его словам, Козырь договорился с мэром и депутатами о проведении заседания, что будет являться нарушением закона.

«Очередной договорняк МЭРА и ДЕПУТАТОВ. Очень рекомендую Мэру, или лицу его замещающего, не нарушать закон в интересах одного из кандидата. Будет как с Березой. Рекомендую внимательно посмотреть сам Депутатский запрос. Датирован 18.07.2019 . Срок рассмотрения -10 дней, т.е. до 28.07.) Очередной исполком 26-го. Думаю, рассмотрим на очередном», - добавил Тимошин.

В то же время команда кандидата в народные депутаты Украины, главы фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игоря Дятлова предложили использовать резервные автобусы.

«После того, как обращение было получено, команда Игоря Дятлова провела переговоры с коммунальным предприятием «Николаевпастранс», с управлением транспорта, депутаты дали свои предложения. В результате удалось найти вариант решения проблемы – пустить в микрорайон резервные автобусы коммунального предприятия», - отметили в сообщении команды.

Также отмечается, что для решения вопроса готовится проект решения и паспорт маршрута.

«Хотим отметить, что те политики, которые пытаются приписать себе чужие заслуги, не делают лучше ни себе, ни жителям. Приписывание себе чужих дел – постыдно», - добавили в сообщении.

Напомним, ранее команда кандидата в народные депутаты Игоря Дятлова зафиксировала нашествие поддельных аккаунтов на страницы политика, которые «спамят» в комментариях однотипными текстами.