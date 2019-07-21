Зеленский не видит коалиции со старой властью, а на должность премьера готов рассматривать только новые лица

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не видит коалицию ни с кем из старой власти. Кроме того он сообщил, что на кандидатуру нового премьер-министра он готов рассматривать только человека, который никогда не был на этой должности, спикером парламента, либо лидером какой либо фракции.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Я не хочу менять свое решение и буду настаивать с моими коллегами по партии, к которой я хорошо отношусь, я хотел бы иметь то же самое решение, чтобы это были только новые лица. Ни с кем из старой власти мы, честно говоря, не видим коалицию», - отметил Президент.

Также он заявил, что премьер-министром должен быть абсолютно независимый человек, не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции.

«Я вам честно скажу, это может не понравится некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте. Опять же здесь у меня неизменная позиция, я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который не должен иметь никакого политического решения. Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека», - заключил он.

Он дополнительно отметил, что проводит консультации с людьми, которых видит на данной должности.

Добавим, что в Украине 21 июля проходят внеочередные парламентские выборы. Голосование продлится с 8:00 до 20:00.