Президент Зеленский заявил, что хочет объединить три министерства в одно

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодёжи и спорта.

Об этом он заявил во время брифинга.

Президент отметил, что поддерживает идею объединения, а виденье этого процесса уже есть.

«Я поддерживаю идею. Идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки наши», - сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что он не видит коалицию ни с кем из старой власти. Кроме того он сообщил, что на кандидатуру нового премьер-министра он готов рассматривать только человека, который никогда не был на этой должности, спикером парламента, либо лидером какой либо фракции.