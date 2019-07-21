Нового премьера объявят в течение месяца, - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатуру нового премьер-министра объявят в течение месяца.
Соответствующее видео опубликовала Кристина Бердинских на своей странице Facebook.
Журналистка спросила у Президента, когда он объявит кандидатуру премьера, на что подтвердил, что сообщит об этом в течение месяца.
- Скоро будет кандидатура. В течение месяца, - заявил Зеленский.
Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не видит коалицию ни с кем из старой власти. Кроме того он сообщил, что на кандидатуру нового премьер-министра он готов рассматривать только человека, который никогда не был на этой должности, спикером парламента, либо лидером какой либо фракции.