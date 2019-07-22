Разумков рассказал о возможности коалиции в новой Раде и первых законопроектах «Слуги народа»

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, когда начнет работу новый состав Верховной Рады Украины, каковы будут первые законопроекты, инициированы депутатами от «Слуги народа» и возможности коалиции.

Об этом он сообщил во время брифинга в избирательном штабе партии.

По его словам, Верховная Рада в новом составе начнет работу в конце августа-начале сентября.

«Я думаю, что первое заседание, как мы и говорили вчера, может быть либо в конце августа или в начале сентября. Прежде всего, это не совсем зависит от нас, это зависит от ЦИК, когда будут результаты», - сказал Разумков.

Он выразил надежду, что с этим не затягивать, и новый созыв парламента приступит к исполнению обязанностей как можно скорее. Кроме того, среди первоочередных законодательных инициатив станут законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, а также внесение изменений в Конституцию, которые связанны с отзывом или досрочным прекращением полномочий народного депутата.

Что же касается коалиции, Разумков отметил, что, исходя из результатов выборов, такая вероятность мала.

«Сейчас говорить о коалиции пока не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты, и мы не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде», - сказал Разумков.

Кандидатов на должности спикера Рады, вице-спикера и глав комитетов он не назвал, отметив лишь то, что у них «найдутся кандидатуры, которые достойно представят нашу политсилу».

Напомним, в Украине 21 июля прошли внеочередные парламентские выборы. Половина депутатов (225) пройдет в Верховную Раду по партийным спискам, еще 199 изберут по мажоритарным округам. Напомним, что на 26 мажоритарных округах, которые расположены на оккупированной территории, в Крыму и на Донбассе, выборы не состоятся.