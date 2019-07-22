Офис Президента инициирует досрочные местные выборы в регионах, - СМИ

Решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти принято.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой источник в Офисе Президента.

По его словам, сейчас идет обсуждение юридического обоснования этого шага. Насчет сроков проведения досрочных выборов источник ответил коротко: «в максимально короткие сроки». Также он сказал, что заявление мэра Днепра Филатова о назначении досрочных местных выборов прозвучало после того, как мэр узнал об уже принятом решении.

Отметим, что на прошедших в воскресенье досрочных выборах в Раду партия «Слуга народа» получила большинство как по партспискам, так и по мажоритарке. Причем по одномандатным округам кандидаты от «Слуги народа» победили многих представителей местных элит. Не исключено, что это и стало главным аргументом при принятии решения о проведении досрочных выборов местных органов власти.