Каким будет третий сезон сериала «Выборы»?

Судя по всему, нас ждет третий в 2019 году сезон сериала «Выборы». И на него серьезно повлияют результаты только что закончившейся парламентской гонки.

Вполне вероятно, что Зеленский и его соратники объявят местные выборы если не в конце лета, то в начале осени, как только новые депутаты присядут в свои кресла в парламенте. Главный мотив этих выборов – побольше оторвать себе мест в местных советах, пока у президента и его партии высокий рейтинг и пока они не замазались в украинской политике.

Мне кажется, что Николаев ожидают как минимум две интриги. Во-первых, кто подаст свои кандидатуры на выборы мэра. Понятно, что среди них будет Сенкевич, но будут ли среди кандидатов уже бывшие нардепы Жолобецкий, Ильюк, Вадатурский или же Игорь Дятлов, который управляет самой большой фракцией в городском совете? Сумеют ли они оправиться от поражения на выборах в Верховную Раду? Да и вообще интересно понаблюдать за судьбой бывших нардепов-самовыдвиженцев.

Кого поддержит президентская партия и выдвинет своим кандидатом в мэры? Ведь этот человек получит по умолчанию большую поддержку и все шансы выиграть.

Если найти одного человека и выдвинуть его в мэры партии Зеленского относительно просто (или непросто, они тут главу ОГА вроде бы ищут и никак найти не могут), то где им найти десятки кандидатов в депутаты горсовета? Я знаю, что в Николаеве осталось много хороших людей, но насколько спорным выйдет этот список кандидатов? Там наверняка будут и фотограф, и учитель, и может даже юморист. Но туда могут пролезть и сомнительные кандидатуры, которые хотят добраться до власти и не стесняются кричать о себе на каждом углу.

Аналогичный вопрос можно задать и по поводу областного совета. Конечно, «Слуга народа» может себя успокаивать, что у них в кармане большинство, но как выйдет по результатам выборов? Придется ли с кем-то договариваться?

Как будут играть в сложившихся условиях заметные лица из николаевской политики, действующие депутаты гор- и облсовета? Вот Гранатуров, к примеру, так активно постит видео о ремонте в подотчетном ему Ингульском районе, как будто опять собрался в мэры. Как поведут себя представители партий, проигравших на этих выборах – ведь теперь «старым лицам» из «старых» партий будет сложнее. Не забываем фактор гречки – иногда установленная детская площадка и продпаек ценой в 100 гривен может перевесить в пользу «старых» лиц.

У меня вся эта ситуация вызывает только вопросы. Возможно, у более профессиональных специалистов уже есть на них ответы, я же пока просто делюсь своими мыслями.

P.S. Тут уже затрону результаты парламентских выборов, которые обновили весь состав николаевских мажоритарщиков и пустили в Верховную Раду шесть человек от «Слуги народа». Мне кажется, что новые депутаты не поняли ответственность, которую они получили. Они за счет доверия людей попали на зал Верховной Рады. И я не уверен, что они это доверие оправдают, более того, что они даже в глубине души хотят его оправдать.

У нас есть пример, когда в 2012 году депутат Н, который показал примерно такой же результат на одном из округов, спокойно получил мандат и, по-моему, особо в Николаеве и не появлялся. Или некоторые депутаты из прошлого созыва, которые были, мягко говоря, незаметны в своих делах.

Надеюсь, что новые николаевские нардепы именно делами опровергнут мой пессимизм. А пока что я склоняюсь к тому, что в следующий парламент они не попадут (если вы не забыли, следующие выборы в тоже будут с мажоритаркой).