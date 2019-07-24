РФ упростила получение вида на жительство иностранцам, владеющим русским языком

Госдума Российской Федерации в третьем чтении приняла закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание на территории РФ, а также получение вида на жительство.

Об этом сообщает «Корреспондент».

Документ предполагает, что разрешение на временное проживание без учета утвержденной квоты может быть выдано гражданам Украины, постоянно проживающим на её территории и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ.

Закон устанавливает сокращенный срок рассмотрения заявлений по выдаче разрешений на временное проживание - с шести до четырех месяцев. Кроме того, существенно расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

В пояснительной записке отмечается, что к таким иностранцам относятся лица, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР, дети, родившиеся на территории РФ и усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в РФ, иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АССР.

Также вид на жительство без получения разрешения на временное проживание могут получить высококвалифицированные специалисты и члены их семей, квалифицированные специалисты, которые не менее шести месяцев работали в РФ по специальности, а также лица, у которых прекращено гражданство РФ.

Закон также определяет, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия (сейчас выдается на пять лет) за исключением ряда случаев.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства. Он будет разработан для этнических украинцев, проживающих за рубежом. А ранее Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.