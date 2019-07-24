Президент назначил начальника Департамента защиты нацгосударственности СБУ и замсекретаря СНБО

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Андрущенко, а заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны – Алексея Данилова.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы Главы государства № 550 и 551 от 23 июля.

По имеющейся информации Андрущенко ранее был начальником оперативного департамента Службы внешней разведки. А Данилов – городской голова Луганска (1994—1997), губернатор Луганской области (2005), народный депутат Украины V созыва (2006—2007).

Напомним, как ранее Президент Зеленский назначил новых заместителей главы СБУ и начальника следственного управления.

Тарас Леонтян

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