Командующий Сил спецопераций объяснил, почему не отдал честь Зеленскому – он ссылается на «неосторожность»

Командующий Сил специальных операций Украины Игорь Лунев объяснил, что не отдал честь президенту Владимиру Зеленскому в день его инаугурации из-за «рефлекторной неосторожности».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

- Никакого двойного дна в этих действиях нет. Это рефлекторное действие без всякого подтекста. Те, кто проходил службу в армии, знают, что при нахождении в развернутом одношеренговом строю рука к головному убору не прикладывается. Несмотря на то, что нас инструктировали. Но это чисто рефлекторная моя оплошность, - сказал Лунев.

20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Лунев и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не отдали ему честь, нарушив протокол.

Министр обороны Степан Полторак и министр внутренних дел Арсен Аваков также не отдавали честь Президенту, однако они не обязаны были этого делать, ведь имеют статус гражданских лиц.