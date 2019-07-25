Президент назначил заместителем Службы внешней разведки экс-сотрудницу прокуратуры

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки.

Соответствующий указ №553 опубликован на сайте Главы государства.

«Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», - говорится в указе.

Согласно ее скромной декларации, ранее Сляднева работала в киевской прокуратуре заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве. В феврале она уже подала декларацию об увольнении с прокуратуры.

«Лига.net» пишет, что Сляднева училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права.

Напомним, что в средине июня Президент Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева. Бухарев был нардепом от «Батьківщини» Бухарев, большую часть карьеры служил в СБУ.