Мэр Киева Кличко проводит пресс-конференцию относительно политической ситуации в столице

В пятницу, 26 июля, мэр Киева Виталий Кличко проводит пресс-конференцию относительно политической ситуации в столице.

Прямую трансляцию ведёт Громадське.

Так, Кличко напомнил, что в 2003 году Конституционный суд постановил, что председателем КГГА может быть только лицо, которое избрали мэром Киева.

«Разделение должностей и введение в столице двоевластие является антиконституционным», - заявил он.

Ранее сообщалось, что офис Президента просит Кабмин уволить Кличко с должности главы госадминистрации Киева.