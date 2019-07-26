Зеленский с неофициальным визитом прилетел в Одессу, чтобы посетить концерт «Лиги смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Одессу с неофоциальным визитом, чтобы посетить концерт «Лиги смеха».

Об этом сообщает «Думская».

Зеленский летел рейсом авиакомпании МАУ из Борисполя в эконом-классе. По словам пассажиров, которые были с ним на борту, он во время полета фотографировался с детьми. Компанию Зеленскому во время полета составил глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Остановился Президент в отеле de Paris на углу Екатерининской и Воронцовского переулка. После этого он направляется на морвокзал, где начнется шоу «Лига смеха». На морвокзал, где проходит концерт, зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики.

Ведущий концерта Евгений Кошевой перед началом шоу объявил всем присутствующим, что в зале находится Президент.

- В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно, - сказал со сцены Кошевой.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Зеленский отобрал пять кандидатур на должность главы Одесской ОГА и предложил украинцам высказаться о них.