В Ровно сотрудники полиции попали в ДТП, после чего подали в суд на облавтодор из-за ям на дорогах

Национальная полиция собирается подать в суд на «Ровненский облавтодор». Причиной этому является яма на трассе, из-за которой автомобиль полицейских попал в ДТП.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции в Ровенской области.

Инцидент произошел 26 июля около 15.00 на автодороге «Ракетная-Боровое-Вежица» вблизи села Залавье Рокитновского района. 32-летний старший сержант не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Водитель отмечает, что из-за непогоды он не заметил выбоины и колесом попал в яму. Машину Renault Duster начало заносить.

В результате происшествия никто не пострадал, само транспортное средство получило серьезные повреждения. Водителю служебного авто был выписан административный протокол. 27 июля работники полиции совместно с представителями райавтодора обследовали участок дороги, где произошло ДТП.

Неподалеку от места аварии была обнаружена выбоина. Поэтому сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности работников ГП «Ровненский облавтодор» за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог по статье 140 КУоАП.

Причинно-следственную связь между наличием выбоины и факту ДТП будет устанавливать суд при рассмотрении админматериалов, составленных на полицейского.

Напомним, в Харькове патрульные на пешеходном переходе сбили женщину с трехлетним мальчиком.