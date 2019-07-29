Депутат от «Слуги народа» Беленюк заявил, что прожиточный минимум в Украине составляет около 30 тысяч гривен

Новоизбранный депутаты, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, думает, что заработная плата народного депутата соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате в Украине.

Об этом он сказал в комментарии изданию «Левый Берег».

«Мне называли разные суммы... Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тысяч гривен», — сказал Беленюк.

С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 86 гривен и составляет 2007 гривен, минимальная зарплата, к которой привязана зарплата депутатов Рады — 4173 грн.

Средняя зарплата депутата в новом созыве Рады, в зависимости от должности в комитете, будет в среднем составлять 26 тысяч гривен. Комитет по вопросам соцполитики, куда определили Беленюка, является профильным по вопросам зарплат и пенсий.

Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия «Слуга народа» получит в парламенте 254 мандата. Среди победителей в мажоритарных округах есть безработные кандидаты, а также кандидаты без высшего образования. С 29 июля по 4 августа партия совместно с Киевской школой экономики проведет для кандидатов интенсив по основам экономики, управлению государствам и другим предметам.