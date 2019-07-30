«Пропустили самолет без надлежащей проверки»: ГБР проводит обыски в двух аэропортах и запорожской таможне

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски на таможенных постах аэропорта «Киев» (Жуляны) и «Запорожье», а также на запорожской таможне.

Об этом сообщает первый замдиректора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

Обыски проводят по подозрению чиновников Киевской городской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в злоупотреблении служебным положением.

«По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины», - пишет Варченко.

В обысках принимают участие Главное управление внутренней безопасности ГФС и Генпрокуратура.

Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, ранее ГБР и Нацполиция провели обыски на НГЗ - изъяли документацию по поставкам бокситов и отобрали образцы вещества из шламохранилища.