Мэр Николаева хочет, чтобы тариф на проезд в транспорте утверждали депутаты: «Сессия имеет большую юридическую силу, чем исполком»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил выносить вопросы повышения тарифа на проезд в маршрутных такси и электротранспорте на сессию, а не на исполком, чтобы потом ни у кого не возникало каких-либо претензий.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Так, ведущий программы поднял вопрос о пассажирских перевозках в городе и отметил, что транспорта стало гораздо меньше, чем было ранее. Мэр Александр Сенкевич заявил, что такая ситуация в городе наблюдается каждое лето, потому что маршрутчики уходят на междугородние маршруты, чтобы возить людей на отдых - в Рыбаковку, Коблево, Очаков и другие. В частности, он добавил, что сейчас сотрудники управления транспорта активно проводят рейды по маршруткам и проверяют их состояние, а также то, как фирмы-перевозчики выполняют свои обязательства.

На уточняющий вопрос о том, откажет ли горвласть маршуртчикам, которые придут с просьбой повысить стоимость проезда, по той причине, что договор в полной мере не выполняется, мэр предложил отдать эту функцию депутатскому корпусу.

— Николаевцы пользуются непрямой демократией – мы выбираем депутатом городского совета, которые представляют их интересы. Приходят очень часто и кричат «мы представляем громаду», но мне кажется, что они никого не представляют, кроме себя. Когда говорят «Исполком Сенкевича», я напомню, что за его состав голосует сессия городского совета. Я предлагаю: сессия имеет большую юридическую силу, чем исполком. Мы вынесем вопрос тарифов на сессию, и пусть каждый депутат возьмет на себя ответственность вместе с городским головой и примет это решение. Повышаем или нет? - заявил мэр.

В пример он привел Днепр, где депутаты горсовета приняли решение о повышении стоимости проезда в маршрутках и в городском транспорте. В связи с этим он предложил пойти по их пути.

— Почему в Днепре могут так делать? Там что другие люди или другие украинцы? Нет. Такие же самые депутаты. Вынесем и будем разговаривать с депутатами, потому что когда Сенкевич выносит вопрос с автобусами, он табанится. Он не решается, кто-то что-то не хочет, не голосуется один раз, то виноват в этом Сенкевич. Приехали автобусы – все красавчики, это наше достижение. Получается, что сладкую ягоду ели все вместе, а горькую – ел один я. Давайте вместе брать ответственность за город, сколько осталось работать, никто не знает, так давайте отработаем этот вопрос, - подытожил Александр Сенкевич.

Как известно, на исполком Николаевского городского совета уже трижды выносился вопрос повышения стоимости проезда в элеткротранспорте до 5 гривен. Однако он каждый раз или переносился, или его попросту не согласовывали. Одной из причин таких действий членов исполкома является то, что по их мнению маршрутчики сразу попросят повысить тариф на проезд и им.