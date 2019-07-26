Исполком горсовета снова отложил повышение стоимости проезда в «Николаевэлектротрансе» до 5 гривен – вопрос обсудят на комиссии

В пятницу, 26 июля, члены исполнительного комитета в очередной раз отложили принятие решения по повышению стоимости тарифа на перевозку горожан в электротранспорте до 5 гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, данный вопрос на рассмотрение членов исполкома выносится уже третий раз, однако каждый раз при его утверждении возникает множество вопросов.

Так, Владимир Тимошин поинтересовался, какой доход получает предприятие на сегодняшний день работая с тарифом в 3 гривны. Представительница КП «Николаевэлектротранс» отметила, что доход составляет около 2,4 - 2,5 миллиона гривен в месяц. На содержание отдела выручки тратиться около 5 миллионов гривен в год. Также члена исполкома интересовал вопрос, сколько КП за 2018 год получило компенсации из горбюджета, на что сотрудница сообщила, что компенсация составила около 87 миллионов гривен.

В свою очередь она сообщила, что при повышении тарифа до 5 гривен ориентировочно прибыль предприятия составит около 45 миллионов, а с компенсацией - около 130 миллионов гривен, и это при том, что скорей всего пассажиропоток упадет.

Также поднимался вопрос касательно того, что скоро будет еще одно поднятие тарифа на электроэнергию и предприятие с сентября месяца будет вынуждено снова обращаться к исполнительной власти с просьбой выделить деньги.

Против повышения выступил активист Дмитрий Рябченко, который заявил, что повышать тариф нецелесообразно, потому что предприятие от этого менее убыточным не станет, а горожанам придется платить еще больше.

В ходе обсуждения вопроса, Владимир Тимошин предложил отложить данный вопрос и обсудить его на профильной транспортной комиссии и найти какой-то компромисс.

Мэр Александр Сенкевич поддержал его инициативу, отметив, что на следующий исполком будет выноситься вопрос внедрения «электронного билета» в электротранспорте.

Кроме этого, член исполкома Александр Демьянов в пример привел электротранспорт Винницы, отметив, что там предприятие прибыльное, потому что весь транспорт ходит перпендикулярно «маршруткам».

Напомним, 14 июня на заседании исполкома его члены перенесли вопрос о повышении тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах до 5 гривен. 27 июня члены исполкома «провалил» голосование за повышение тарифа на проезд в «Николаевэлектротрансе» до 5 гривен.

В частности, член Николаевского исполнительного комитета Владимир Тимошин заявил, что при повышении стоимости проезда на КП «Николаевэлектротранс» до 5 гривен увеличатся дотации предприятию из бюджета города. При этом отметил, что это будет нецелесообразно, так как прибыль самого КП от этого не поменяется.