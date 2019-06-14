Исполком горсовета Николаева поднял стоимость проезда в трамваях и троллейбусах до 5 гривен

Исполнительный комитет Николаевского городского совета в пятницу, 14 июня, согласовал повышение тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах до 5 гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

«Установить с 20 мая тариф на перевозку пассажиров и багажа КП НГС «Николаевэлектротранс» в трамваях и троллейбусах в размере 5 гривен», - говорится в проекте решения.

Стоимость проездных билетов на месяц для горожан на трамваях и троллейбусах будет 315 гривен, по отдельности на каждый вид транспорта по 250 гривен. Для студентов: на трамваях и троллейбусах 175 гривен, по отдельности на каждый вид транспорта - 140 гривен. Количество поездок по проездному билету: трамвай - троллейбус - 90; на трамвай или троллейбус - 60.

Как известно, 8 июня 2018 года исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал поднятие стоимости проезда в электротранспорте до трех гривен.

Напомним, что ранее Александр Сенкевич заявил, что отдел цен и ценовой политики горсовета просчитывает новый тариф для КП «Николаевэлектротранс», так как текущий тариф в 3 гривны не покрывает расходы на электроэнергию.

Ранее сообщалось, что 12 марта, исполнительный комитет в телефонном режиме согласовал выделение 9 миллионов гривен для КП «Николаевэлектротранса» на погашение долга за электричество.

В частности, у КП «Николаевэлектротранса» в неудовлетворительном состоянии находится 143 металлические электоопоры на улице Потемкинской. На исполком горсовета вынесут решение о выделение 50 конструкций предприятию из матрезерва города.

25 апреля, депутаты Николаевского горсовета не смогли внести в повестку дня вопрос касательно увеличения уставного капитала КП «Николаевэлектротранс» на 12 миллионов гривен.

В апреле 2019 года директор КП «Николаевэлектротранса» Владимир Евтушенко заявил, что по предварительным подсчетам предприятия, рентабельный тариф на проезд в электротранспорте - это 5 гривен.