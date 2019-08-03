Партия «Слуга народа» предложит меня как кандидата на пост спикера Рады, – Разумков

Партия «Слуга народа» предложит кандидатом на пост спикера Верховной Рады председателя партии Дмитрия Разумкова.

Об этом Разумков заявил в субботу в Трускавце после 40-минутной встречи членов партии с президентом Владимиром Зеленским, сообщает «Украинская правда».

«На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады», - сказал он.

Глава партии добавил, что «Слуга народа» предложит на пост первого заместителя председателя Верховной Рады представителя президента в парламенте Руслана Стефанчук.

«Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будут предлагать партия «Слуга народа» в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президиуму, по главам комитетов и их руководству», - сказал Разумков.

Напомним, ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, когда начнет работу новый состав Верховной Рады Украины, каковы будут первые законопроекты, инициированы депутатами от «Слуги народа» и возможности коалиции.