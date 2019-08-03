Вратарь Ман Сити купил дома семьям, которые пострадали от лесных пожаров

Вратарь Манчестер Сити Клаудио Браво решил помочь четырем семьям, дома которых были разрушены в результате лесных пожаров в Чили.

Об этом сообщает NikSport.

Чрезвычайная ситуация случилась еще в 2017 году, когда из-за пожаров в родной стране голкипера погибло 11 человек и было разрушено около 3000 зданий.

По информации источника, 9-летний мальчик, семья которого тогда пострадала и лишилась жилья, попросил Браво подарить ему форму с автографом.

Клаудио, когда узнал об этом, решил не только порадовать ребенка своей экипировкой, но и купить дома для его семьи и трех других пострадавших семей.

Примечательно, что сам чилийский вратарь никому не рассказывал о своей благотворительности. Стало известно об этом благородном поступке только после интервью дедушки того мальчика.

Ранее сообщалось, что украинская диаспора в США передала благотворительную помощь детям военных, погибших в ходе ООС.