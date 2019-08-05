На пост главы Госгеокадарстра претендуют пять чиновников – одного из них год назад облили зеленкой

Обнародованы имена пяти кандидатов на пост главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Об этом сообщает AgroPolit.com.

Отметим, что Кабинет министров Украины объявил конкурс на замещение вакантной должности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в июле этого года.

Согласно информации, опубликованной в декларациях чиновников, на кресло главы Госгеокадастра претендует первый заместитель начальника Главного управления в Черкасской области Руслан Хомидов.

Еще одного претендента – руководителя главного управления Госгеокадарстра в Житомирской области Сергея Музыченко менее года назад местные общественники облили зеленкой. По их словам, в регионе неподобающим образом решались вопросы выделения земель участникам АТО и ООС.

Также на пост главы Госгеокадарстра претендуют руководители ГУ соответствующей службы во Львовской области – Андрей Кавецкий, и в Киевской области – Людмила Приходько, а также заместитель Государственного секретаря Кабинета Министров Украины Денис Улютин.

Напомним, основатель сети частных клиник «Борис» Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения. Среди претендентов на пост министра образования и науки – эксперт Сергей Бабак.