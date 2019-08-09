В «Слуге народа» пообещали высокую эффективность новой Рады с первого дня, а также наказания для прогульщиков и кнопкодавов

В партии «Слуга народа» с первых парламентских заседаний планируют провести масштабную законодательную работу относительно новых проектов, а также непринятых законопроектов Рады прошлого созыва.

Об этом сообщает «Левый берег».

«Туда вошли законопроекты, которые президент обещал и которые, к сожалению, предыдущим созывом были проигнорированы», - рассказал один из лидеров «Слуги народа» Руслан Стефанчук, который претендует на должность первого вице-спикера Верховной Рады.

Президент Зеленский успел внести около 20 проектов законов и постановлений. Ряд из них - кадровые постановления, а некоторые законопроекты уже утратили актуальность. Однако из последних инициатив Зеленского в Раде была люстрация чиновников времен Петра Порошенко (этот законопроект подвергся критике международных партнеров), отсрочка штрафов для «евробляхеров».

Законопроект об импичменте Президента, по словам Стефанчука, будет одним из первых на повестке дня. Таким образом Стефанчук дал понять, что закон о следственных комиссиях с процедурой импичмента, принятый Верховной Радой предыдущего созыва будет ветирован.

«Кроме этого, мы видим целый ряд законопроектов, которые перейдут нам от Верховной Рады предыдущего созыва. Дальше мы определили большой блок законопроектов, которые касаются изменений в Конституцию, мы будем их предлагать, чтобы этот процесс начался. Кроме этого, большой блок законопроектов, который касается реформы регламентных процедур. Мы сделаем все, чтобы больше не было депутатского спама, не было затягивания, чтобы не вырубались леса и не носились кипы никому не нужных бумаг, максимально быстрый переход на электронные носители. Мы максимально ускорим идентификацию депутатов, ответственность за кнопкодавство, за прогулы. Это будет безусловным основанием для прекращения его депутатских полномочий», - сказал Стефанчук.

По его словам, также будут отдельные пакеты законопроектов по экономике, борьбе с коррупцией, безопасности и обороне, евроинтеграции, международных отношениях.

«Я думаю, в первый же день вы увидите чрезвычайную эффективность работы Верховной Рады», - сказал он.

Напомним, что после голосования членами подготовительной группы 9 августа было принято решение о проведении первого заседания Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.