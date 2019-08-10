Украина и Турция создали совместное предприятие для производства высокоточного оружия

Госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания «Baykar Defence», которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины

Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений, к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

При производстве нового дрона будут использовать композитные материалы, цифровые технологии, а также двигатели украинского производства, способные надежно работать в экстремальных условиях. Кроме того, они обеспечат высокую грузоподъемность БПЛА, который будет нести большое количество вооружения, даже по сравнению с обычными самолетами штурмовой авиации.

В пресс-службе СНБО отметили, что Украина и Турецкая Республика имеют мощный опыт эффективного сотрудничества в сфере оборонных технологий. Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и тому подобное.

Также предприятия «Укроборонпрома» ведут совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем. То есть за последние годы была налажена стабильная взаимовыгодная работа, позволяющая совместить сильные стороны оборонно-промышленных комплексов двух стран, и создание совместного предприятия является еще одним важным шагом, который повысит обороноспособность Украины и Турции.

Напомним, что ранее Президент Зеленский призывал турецкие компании инвестировать в Украину.