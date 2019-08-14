Украинская автокефальная церковь официально прекратила существование

Украинская автокефальная православная церковь официально прекратила существование.
Об этом сообщается в парламентской газете «Голос Украины».
Как отмечается, УАПЦ прекратила существование, так как присоединилась к религиозной организации Киевская митрополия Украинской православной церкви - Православной церкви Украины. Запись прекращении религиозной организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений 29 июля. Срок заявления требований кредиторами - до 3 октября текущего года.
В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.
Напомним, 31 июля Минкульт подтвердил ликвидацию Киевского патриархата.