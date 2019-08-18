За время президентства Порошенко вывел из Украины более $8 миллиардов, - американский миллиардер

Американский миллиардер из Одессы и экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что Петр Порошенко за свой президентский срок вывел из страны не менее 8 млрд долларов.

Об этом он заявил в интервью изданию «Страна»

- Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через гос компанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 млн долларов, - заявил Кислин.

На вопрос нашего журналиста о том, рассчитывает ли Кислин вернуть эти деньги, он ответил, что рассчитывает и вернет, но примерно 5 млрд.

- Рассчитываю, и я их верну. И не только я, но и другие инвесторы, которых кинули в Украине. Из 8 миллиардов, которые Порошенко украл, реально вернуть - приблизительно 5 миллиардов. И возвращать будет по решению судов государство Украина - из бюджета. То есть, каждый налогоплательщик. Поэтому я и обвинил Порошенко в геноциде украинского народа. Но, надеюсь, что и Порошенко ответит за все, имуществом и деньгами, - сообщил бизнесмен.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что за прошедшие пять лет спецэкспортеры в оборонной сфере вывели в оффшоры 30 миллионов долларов