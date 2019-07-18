За прошедшие пять лет спецэкспортеры в оборонной сфере вывели в оффшоры 30 миллионов долларов, - Зеленский

В течение пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета 30 миллионов долларов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

- Вы слышали нашумевшую историю с коррупцией в концерне «Укроборонпром». На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, на протяжении 5 лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только за несколькими сомнительными контрактами перечислили почти 30 миллионов долларов на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги, - заявил Зеленский.

Отметим, на заседании присутствуют глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, директор НАБУ Артем Сытник, а также директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.

К тому же, государственное бюро расследований вызвало журналистов программы «Наші гроші» на допрос в рамках уголовного производства относительно хищений в «Укроборонроме».

Напомним, что в начале января этого года Государственная аудиторская служба направила на рассмотрение Кабинета Министров результаты проверки Николаевского, Житомирского, Харьковского, Киевского бронетанковых заводов и Шепетовского ремонтного завода за 2017-2018 годы, которые входят в состав концерна «Укроборонпром».