Гладковский-младший назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоят

Сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь заявил, что расследование коррупционных схем в «Укроборонпроме» является фейком и пообещал в ближайшее время рассказать, кто за этим стоит.

Об этом Гладковский-младший заявил в видео.

По мнению Игоря Гладковского, целью расследования журналистов была дискредитация действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании.

— И это главная причина появления расследование программы «Наші гроші». Для этого выбирают человека связанного крепкими рабочими отношениями с главой государства. И накрывают шквальным огнем фейков. Людям навязывается мысль: «команда – плохая, поэтому и президент – плохой». Такой мишенью для фейков был избран мой отец, первый заместитель секретаря СНБО – Олег Гладковский, – утверждает он. Также в своем обращении Гладковский-младший пообещал в ближайшее время назвать имя того, "кто на самом деле слепил этот фейк и слил его журналистам". — Поэтому вспомним, что живем в правовой стране и можем законно, через суд, за каждый бездоказательный факт, как они там говорят, «выписать люлей», а еще очень скоро вы узнаете, кто действительно слепил этот фейк и слил его журналистам, - заявил Игорь Гладковский.

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.