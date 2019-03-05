Сын Гладковского подал в суд на журналиста «Наші гроші» Бигуса

Игорь Гладковский Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Об этом свидетельствует распорядок дел на сайте Подольского районного суда Киева.

Отмечается, что иск поступил в суд 4 марта и касается защиты чести и достоинства Игоря Гладковского. Ответчиками являются руководитель программы «Наші гроші» Денис Бигус и журналист-расследователь Леся Иванова.

Дело будет рассматривать судья Владимир Гребенюк.

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.