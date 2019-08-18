Войну на Донбассе не получится завершить быстро, - Разумков

Глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что войну на Донбассе не удастся завершить быстро.

Об этом политик рассказал в интервью «Новому времени».

Разумков также сказал, что новый парламент не решает вопрос прекращения войны на Донбассе.

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», – подчеркнул он.

Напомним, ранее посол США в Украине заявил, что только Путин может остановить войну на Донбассе.