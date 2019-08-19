Зеленский уволил глав Первомайской и Снигиревской РГА на Николаевщине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух глав РГА на Николаевщине.

Об этом говорится в распоряжениях Президента Украины №262/2019рп и №263/2019рп.

С должности главы Снигиревской РГА уволили Инну Бойко, а с должности главы Первомайской РГА – Владимира Вовка. Их уволили «в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины» (Петра Порошенко, который их назначал – ПН).

Напомним, что Бойко, которая представляет партию «Наш край», подала в отставку в июле 2019 года. Инну Бойко назначили главой Снигиревской РГА в апреле 2017 года, спустя полгода после того как она выиграла конкурс на должность.

Владимир Вовк представлял интересы «Блока Петра Порошенко», его назначили на должность в июне 2017 года. Вовк ждал своего назначения 3,5 месяца.