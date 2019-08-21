Зеленский изменил состав комиссии по помилованиям, исключив из нее омбудсмена Денисову, жену Луценко и скандального замглавы ГПУ

Президент Владимир Зеленский изменил состав комиссии по вопросам помилования.

Об этом говорится в указе №615 от 21 августа.

Из нее исключены, в частности, омбудсмен Людмила Денисова, советник министра информполитики Владимир Жемчугов, директор "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, нардеп Ирина Луценко, заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская и ряд других лиц.

Новый состав комиссии:

- Сергей Днипров - глава комиссии, руководитель аппарата Офиса президент - Александр Павличенко - исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека - Иван Пуховец - замглавы Департамента ОПЦ по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - Юрий Белоусов - исполнительный директор общественной организации «Экспертный центр по правам человека» - Александр Крикушенко - начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы - Иван Лещина - заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека - Александр Марченко - главный консультант управления ОПУ по вопросам помилования - Андрей Сухоруков - председатель правления Международной общественной организации «Международное общество прав человека - Украинская Секция»

Напомним, ранее Зеленский назначил бывшего заместителя Турчинова директором Национального института стратегических исследований.