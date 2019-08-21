Зеленский изменил состав комиссии по помилованиям, исключив из нее омбудсмена Денисову, жену Луценко и скандального замглавы ГПУ

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Президент Владимир Зеленский изменил состав комиссии по вопросам помилования.

Об этом говорится в указе №615 от 21 августа.

Из нее исключены, в частности, омбудсмен Людмила Денисова, советник министра информполитики Владимир Жемчугов, директор "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, нардеп Ирина Луценко, заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская и ряд других лиц.

Новый состав комиссии:

- Сергей Днипров - глава комиссии, руководитель аппарата Офиса президент

- Александр Павличенко - исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека

- Иван Пуховец - замглавы Департамента ОПЦ по вопросам гражданства, помилования, государственных наград

- Юрий Белоусов - исполнительный директор общественной организации «Экспертный центр по правам человека»

- Александр Крикушенко - начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы 

- Иван Лещина - заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека

- Александр Марченко - главный консультант управления ОПУ по вопросам помилования

- Андрей Сухоруков - председатель правления Международной общественной организации «Международное общество прав человека - Украинская Секция»

Напомним, ранее Зеленский назначил бывшего заместителя Турчинова директором Национального института стратегических исследований.

Роман Свиридов

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