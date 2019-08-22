Партия «Слуга народа» намерена возглавить 21 комитет Верховной Рады из 23 существующих

Президентская партия «Слуга народа» планирует председательствовать в 21 комитете Верховной Рады из 23, а другие партии должны пропорционально представлять себя во всех комитетах.

Об этом во время брифинга в четверг заявил представитель президента в парламенте, депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук, передает «Украинская правда».

- 21 комитет - мы хотели бы взять председательства, и взять обычных двух замов. А по другим, первый зам и секретарь мы готовы передать на решения нашим коллегам. Два или три комитета, я думаю, мы передадим для председательства, - сказал Стефанчук.

- Думаю, что речь может идти о комитет свободы слова, комитете прав человека связанный с Донбассом, Крымом и нацменьшинствами и, возможно, комитет молодежи и спорта, а также о должности второго вице-спикера, - добавил Стефанчук.

Что касается представителей других фракций в комитетах, то Стефанчук заявил, что фракции должны пропорционально представлять себя в каждом комитете и должны были решить этот вопрос еще до выборов и «набирать столько голосов, сколько бы хватило для такого представительства».

По его мнению, партии которые набрали по 6% не могут претендовать на несколько мест в комитетах. Единственное исключение, по его словам, партия «Голос», потому что она имеет 20 мандатов, а это меньше, чем количество комитетов. «Голос» имеет право самостоятельно определять количество нардепов в избранных комитетах, считает Стефанчук.

Напомним, что после голосования членами подготовительной группы 9 августа было принято решение о проведении первого заседания Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.