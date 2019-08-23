«Отрицательно. Конкретно все не нравится», - нардеп Негулевский оценил работу главы Николаевского облсовета Москаленко

Новоизбранный народный депутат Украины Игорь Негулевский негативно оценил работу главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко.

Об этом он сказал в четверг, 22 августа, в комментарии журналистам, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На вопрос о том, как он оценивает работу Москаленко, Негулевский ответил, что ему не нравится ее деятельность.

— Отрицательно. Все конкретно не нравится. Я слежу постоянно за прямыми включениями благодаря вам, на протяжении года так точно каждое включение смотрел. Отрицательно, - сказал Игорь Негулевский.

Напомним, в период президентских выборов Виктория Москаленко, выступающая в поддержку экс-президента Петра Порошенко, оставила на странице Зеленского комментарий, где назвала его малороссом и посоветовала снять свою кандидатуру с выборов. 17 июля Владимир Зеленский посетил Николаев с рабочим визитом 17 июля. В ходе своего пребывания Владимир Зеленский обратился к главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко, которая до президентских выборов его называла «малороссом», и попросил Москаленко доказать, что она – украинка.