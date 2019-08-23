Откровенное пренебрежение к женщинам, - Супрун уличила нового нардепа Дубинского в сексизме

Избранный народным депутатом Александр Дубинский проявил сексизм и объективацию по отношению к женщинам.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Министерства охраны здоровья Уляна Супрун.

Она отмечает, что возмущение соцсети вызвал пост Дубинского с фразой «Выбираем помощниц. Прошу ниже 175 см не беспокоить».

«Когда будущий народный депутат начинает свою деятельность с откровенного пренебрежения к женщинам – это печальное зрелище. Если это Александр Дубинский – это ожидаемое печальное зрелище. Все видят в такой речи сексизм и объективацию, потому что это они и есть».

«Позже Дубинский прокомментировал, что люди вокруг, которые начали его критиковать, не имеют чувства юмора, не способны отстраненно посмотреть на ситуацию и везде видят сексизм. Похоже, народный избранник не осознает, что, даже назвав это «шуткой», он не снимает с себя ответственности за оскорбление. Более того, непризнание ошибки свидетельствует о том, что сексизм – его осознанная позиция».

«Для человека, который будет представлять интересы народа Украины, это недопустимо. Даже в формате шутки. Говорить таким языком – это демонстрировать низкий уровень гражданского сознания, унижать свое собственное достоинство и обесценивать достоинство своих будущих коллег», - сообщила Супрун.

Она не рекомендует идти работать помощником или помощницей «к таким персонажам».

«Попутно напомню, что Дубинский – человек, который производит фейки и вбросы в промышленных масштабах. Каждый его материал – хрестоматийный пример использования различных технологий манипулирования информацией, лжи и его собственных фантазий».

«Рекомендую также всем народным избранникам обратить внимание на трактовку термина «депутатская этика», который содержит призыв: «...всегда уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан; воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду Украины, государство», - написала Уляна Супрун.

Напомним, что ранее Дубинский обменялся оскорблениями с мэром Днепра Борисом Филатовым.