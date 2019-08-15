Дубинский и Филатов обменялись оскорблениями – мэр Днепра назвал нового нардепа «ж*пой» и «обсосом»

В Facebook обменялись оскорблениями новоизбранный нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский и мэр Днепра Борис Филатов. Если Дубинский обошелся намеками, то Филатов перешел на мат.

Дубинский сначала заявил, что «В Днепре и области активно готовятся к отставке человека-ширмы Бориса Филатова». Потом он написал пост о возможном присвоении денег при ремонте моста в Днепре и что «Б. Филатов. Где Б – это профессия». Филатов пришел к нему в комментарии и не подбирал выражения.

«Ж*па, ты п*зди, п*зди. Я подожду. Если ты, обсос, отпустил бороду, то это не значит, что стал ты мужчиной и человеком. У меня память хорошая», - написал он.

Дубинский посоветовал Филатову беречь память для допросов.

Напомним, ранее мэр Днепра заключил пари с Президентом Зеленским, что уйдет в отставку, если не откроет Центральный мост до 14 сентября. Затем мэр и экс-секретарь горсовета Днепра публично обвинили друг друга в коррупции из-за ремонта Центрального моста.