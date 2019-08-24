«Мне нравятся два человека», – Зеленский окончательно не определился с кандидатурой премьер-министра

Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua во время приема по случаю Дня Независимости.

– Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое, - сказал президент.

По его словам, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике.

– Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача, - добавил он.

Зеленский рассказал, что кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

– Я не знаю, какие переговоры они ведут, [но перед ними поставлена] задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить, - сказал президент.

На ответ, останется ли в новом Кабмине Арсен Аваков, Зеленский ответил: «Не знаю».

Напомним, ранее избранный народным депутатом от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что нового премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной Рады 29 августа 2019 года.