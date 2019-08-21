В «Слуге народа» назвали дату избрания премьера и анонсировали, что в новом Кабмине будет человек из нынешнего правительства

Нового премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной рады 29 августа 2019 года.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил избранный депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

При этом Арахамия не стал озвучивать имя претендента на должность.

- Я думаю, что 29-го (узнают имя нового премьер-министра, - ПН). Я думаю, что 29-го все узнают очень много нового… будет много новостей, - отметил он.

Также в составе нового Кабинета министров Украины останется один человек из нынешнего правительства.

По его словам, в новом правительстве может остаться кто-то из сегодняшних министров, однако не стал уточнять, кто это.

- Кто-то останется (из нынешнего состава Кабмина, - ПН) могу сказать… Кто, не могу сказать. Вы же сами знаете, когда называешь какую-то фамилию, этого человека потом надо жалеть три дня. Я точно знаю, что один человек - сто процентов… сейчас все имеют шансы остаться, но один человек точно будет, - заявил он.

Напомним, ранее представитель президента в Кабинете министров Украины, а также новоизбранный народный депутат Андрей Герус заявил, что Верховная Рада в первые же дни своей работы сформирует новую исполнительную власть. Также Герус заявлял, что первое заседание нового Кабмина состоится в начале сентября. Кроме того он сообщал, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла.