У Зеленского заявили, что Кабмин сформируют за два дня работы нового парламента: «Кандидаты уже выбраны»

Андрей Герус Представитель президента в Кабинете министров Украины, а также новоизбранный народный депутат Андрей Герус уверен, что Верховная Рада в первые же дни своей работы сформирует новую исполнительную власть.

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

По мнению Геруса, Раде хватит двух дней для формирования нового Кабмина.

- Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно, - отметил он.

При этом Герус добавил, что пока не определился, где именно хочет работать - на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики. В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальные кандидаты на посты премьера и министров уже определены.

- Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное, - подчеркнул Герус.

Напомним, ранее Герус заявлял, что первое заседание нового Кабмина состоится в начале сентября. Также он сообщал, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла.