Польша готова разместить ядерное оружие в Европе из-за прекращения Договора о ликвидации ракет

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность к размещению американских ядерных ракет в Европе в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом глава польского правительства сказал в интервью газетам группы Funke и французской газете Ouest-France, сообщает Deutsche Welle.

«Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе нужно обсудить и решить в рамках НАТО», - сказал Моравецкий.

Кроме того, по словам премьер-министра Польши, Россия не выполняла договор о ДРСМД, запрещающий размещение ракет средней дальности в Европе, поэтому он понимает обеспокоенность НАТО.

Одновременно польский премьер высказался за разработку новой всеобъемлющего соглашения о разоружении, участником которого станет и Китай.

«Угроза для свободного мира поступает не только из Москвы, но и из Пекина», - пояснил Моравецкий.

Напомним, Пентагон заявил об испытании ракеты, запрещенной в течение 30 лет договором о РСМД, из которого Соединенные Штаты и Россия вышли в этом месяце.