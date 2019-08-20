Пентагон испытал ракету, которая в течении 30 лет была запрещена договором о РСМД

Пентагон заявил об испытании ракеты, запрещенной в течение 30 лет договором о РСМД, из которого Соединенные Штаты и Россия вышли в этом месяце.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Испытания проводились в воскресенье у побережья Калифорнии. По мнению некоторых аналитиков, оно ознаменовало возобновления гонки вооружений, что может усилить напряженность в отношениях между США и Россией.

Администрация Трампа заявила, что, как и ранее, заинтересована в эффективном контроле над вооружениями, но ставит под сомнение готовность Москвы выполнять свои обязательства.

Пентагон заявил, что провел испытания модифицированной наземной версии крылатой ракеты «Томагавк». По сообщению минобороны США, она была запущена с острова Сан-Николас и точно поразила цель, пролетев более 500 км. Ракета была оснащена обычной, а не ядерной боеголовкой.

В марте прошлого года представители Пентагона заявили, что эта ракета, вероятно, будет иметь дальность действия около 1000 км, и она может быть готова к развертыванию в течение 18 месяцев.

Ракета могла бы нарушить Договор о ракетах средней и меньшей дальности, который запрещал все типы ракет с дальностью действия от 500 до 5500 км.

Напомним, США официально объявили о планах выйти из договора с Россией о контроле над ядерным вооружением. Ранее, спустя три года после подписания США выходят из соглашения, которое обеспечивало контроль над ядерной программой Ирана, а с Тегерана, в свою очередь, снимало санкции. Формальные причины такого решения Белого дома не подкреплены доказательствами, а настоящие, по мнению экспертов, заключаются в бизнес-интересах и личных взглядах президента США и его администрации.