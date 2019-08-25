Глава Офиса Президента пропустил празднование Дня Независимости, потому что отмечал свадьбу друзей в Сен-Тропе, - СМИ

Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан 24 августа посетил свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.

Об этом сообщает «Новое время».

Богдана не было ни на официальном шествии в честь Дня Независимости, ни на торжественном приеме, устроенном после президентом Владимиром Зеленским в Мариинском дворце в центре Киева.

«Левый берег» пишет, что 23 августа владелица юридической фирмы LCF Анна Огренчук и юрист Андрей Довбенко праздновали свадьбу. Официально брак был заключен ещё в декабре прошлого года, но торжественные мероприятия устроили сейчас. По словам источников, Огренчук беременна.

Огренчук и Богдан состояли в «Ассоциации юристов Украины». Отметим, что президент Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.

На сайте Андрея Довбенко указан адрес его офиса – КВЦ «Парковый». Именно там размещался штаб сначала кандидата в президенты Владимира Зеленского, а затем и партии «Слуга народа».

«Довбенко известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист в организации Сергея Курченко», - пишут «Нашi грошi».

Напомним, ранее НАБУ открыло производство о возможном подкупе главы Офиса Президента Богдана.