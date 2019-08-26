У Зеленского подтвердили намерение сократить количество нардепов в Раде

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

- Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта (Об уменьшении количества депутатов, - ПН). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности, - заявил Стефанчук.

Напомним, партия «Слуга народа» намерена возглавить 21 комитет Верховной Рады из 23 существующих.

Роман Свиридов

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