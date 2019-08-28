ЦИК зарегистрировала всех избранных депутатов Рады

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию избранных депутатов Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Последнюю партию из 29 человек зарегистрировали на очередном заседании в среду, 28 августа.

Признаны избранными 11 человек из списка»Слуги народа», двоих из «Голоса» и по одному из «Батькивщины» и «Европейской солидарности».

Также зарегистрированы 14 мажоритарщиков, среди которых Борис Приходько, которого признали победителем на скандальном округе №210 в Черниговской области.

Таким образом, ЦИК зарегистрировала всех 424 народных депутатов.

26 мандатов будут вакантными в связи с оккупацией части территории Украины Россией.

Напомним, что после голосования членами подготовительной группы 9 августа было принято решение о проведении первого заседания Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.