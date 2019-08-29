Стало известно, в какие комитеты Рады вошли нардепы из Николаевщины

Появился список парламентских комитетов и его участников, который должен быть утвержден на заседании Верховной рады 9-го созыва.

Народные депутаты Александр Гайду и Артем Черноморов войдут в комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

Давид Арахамия и «мажоритарщик» Игорь Копытин – в комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Нардеп Игорь Негулевский будет работать в комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры, а Максим Дырдин – по вопросам правовой политики.

Александр Пасичный – в комитет по вопросам бюджета. Отметим, что там же и экс-советник бывшего губернатора Николаевщины Алексея Савченко Роман Каптелов.

Избранная нардепом по списку «Слуги народа» жительница Николаева Ирина Аллахвердиева войдет в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как известно, в четверг, 29 сентября, состоялось первое заседание Верховной Рады IX созыва.