Экс-министр здравоохранения Богатырева вышла на свободу – залог внес нардеп Новинский

Бывшая министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из следственного изолятора после внесения за нее 6 млн гривен залога.
Об этом "Українським Новинам" сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев.
Ранее сообщалось, что экс-министр здравоохранения времен президентства Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией. Позже Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры Киева о применении меры пресечения бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой в виде содержания под стражей.
«Она уже на свободе», - сказал Дмитрий Беляев.
По словам адвоката, Богатырева в ближайшее время намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.
Стоит отметить, что залог за нее внес народный депутат Вадим Новинский.
Как известно, 21 октября 2014 Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 миллионов гривен в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.
С 9 января 2015 экс-министр находилась в международном розыске Интерпола. А в апреле того же года Печерский райсуд заочно ее арестовал. Чуть позже Печерский райсуд разрешил Генпрокуратуре применить к Богатыревой процедуру спец расследования, которая позволяет заочное осуждение.
Однако, в марте 2016 года Европейский союз снял санкции в отношении Раисы Богатыревой. На что в Генпрокуратуре заявили, что такое решение ЕС является объективным, однако уголовное производство в отношении нее в Украине не закрыто, с международного розыска она не снята. А уже в сентябре 2016 года Интерпол снял ее из международного розыска.