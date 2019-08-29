Экс-министр здравоохранения Богатырева вышла на свободу – залог внес нардеп Новинский

Бывшая министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из следственного изолятора после внесения за нее 6 млн гривен залога.

Об этом "Українським Новинам" сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев.

Ранее сообщалось, что экс-министр здравоохранения времен президентства Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией. Позже Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры Киева о применении меры пресечения бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой в виде содержания под стражей.

«Она уже на свободе», - сказал Дмитрий Беляев.

По словам адвоката, Богатырева в ближайшее время намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.

Стоит отметить, что залог за нее внес народный депутат Вадим Новинский.