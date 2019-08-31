Офис Генпрокурора, сокращение сотрудников и ликвидация военной прокуратуры – Зеленский предложил первые задачи реформирования прокуратур

Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры.

Об этом свидетельствует опубликованный на сайте законопроект № 1032, внесенный 29 августа.

Вместо действующей структуры органов прокуратуры Зеленский предлагает провести аттестацию действующих прокуроров и после нее сформировать структуру в таком виде: Офис Генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

Также у Генерального прокурора появится право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры, создавать спецпрокуратуры.

Кроме того законопроектом предлагается ликвидировать военную прокуратуру. Общее количество органов прокуратуры уменьшать с 15 до 10 тысяч.

В пояснительной записке, также говорится о проблеме закрытости ведомства и негативном опыте работы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, поэтому эти два органа предлагается ликвидировать.

Напомним, что 30 августа глава Офиса Президента Богдан представил Рябошапку коллегии Генпрокуратуры Украины.