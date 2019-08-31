Зеленский пообещал Дуде разблокировать эксгумацию польских захоронений в Украине и предложил построить общий мемориал памяти

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал своему польскому коллеге Анджею Дуде разблокировать процедуру эксгумации польских захоронений в Украине.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции в Варшаве в субботу, 31 августа.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил журналистам, что для поляков вопрос эксгумации этих захоронений имеет фундаментальное значение.

– Мы бы очень оба хотели, чтобы на этом фоне произошла нормализация межчеловеческих отношений. Я сказал президенту, что дорога к этому лежит через то, чтобы каждый человек, который погиб, который был убит, был почтен, каждая фамилия имела памятник, чтобы на табличке была ее фамилия. Чтобы на братских могилах были эти моменты реализованы. А для того, чтобы это было реализовано, нужны эксгумационные работы. Я просил господина президента, чтобы это мораторий, введенный предыдущей властью Украины, был отменен. Господин президент заявил мне, что сейчас новое правительство находится на этапе формирования. И господин президент пообещал мне, что этот вопрос будет реализован. Я сразу говорю, что этот момент имеет сегодня фундаментальное значение для поляков. Это очень важно, потому что это почтение самых близких. Это вопрос того, чтобы человек знал, где своему прадеду, деду или отцу запалить свечу, склонить голову, помолится. Чтобы было свое место памяти, – отметил президент Польши.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине.

– Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине. А польская сторона утверждает украинские места памяти в Польше. Я предложил президенту Дуде построить на границе Украины и Польши общий мемориал примирения, – резюмировал президент Украины.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом. С польским коллегой Анджеем Дудой они обсудили ряд тем, среди которых вопросы Крыма и Донбасса, санкции в отношении России, спорные вопросы между Украиной и Польшей, а также вопросы экономического характера.